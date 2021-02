Covid, spesa a domicilio: i punti vendita a Salerno potenziano il servizio

Il Covid non bussa alla porta: entra di prepotenza e si appropria della nostra quotidianità, la stravolge. Chi vive l'incubo, molto spesso non ha modo di essere approvvigionato: non è pigrizia ma necessità. Lo documenta il fiume d'inchiostro e di appunti che riempie i taccuini delle associazioni di volontariato. Navigare e verificare per credere: Protezione Civile, Caritas, Cooperativa Galahad e tanti altri cuori generosi sono in prima linea per aiutare. E' nato anche un gruppo Facebook - uno dei tanti, purtroppo - che si chiama Spesa Solidale Salerno. Gronda di storie al limite: una nonnina chiede un po' di spesa per poter preparare qualcosa, la domenica, per il compleanno del nipote che vive con lei ma che non è in condizioni di lavorare; alcune persone gestivano un'attività dedicata alla danza ma adesso non si balla più e restano solo i sospiri. Banco Alimentare, in una recente intervista concessa a Salerno Today, ha tracciato un identikit delle nuove povertà al tempo del Covid. L'aiuto, però, si concretizza se ci sono canali di approvvigionamento attivi, funzionali al fabbisogno altrui, perché le persone in quarantena aumentano e la richiesta di consegne a domicilio è raddoppiata. La domanda è martellante: "Potete portare la spesa a casa?". In tanti la effettuano, ma spesso l'informazione resta nel vicinato. C'è bisogno, invece, di fare rete.

I punti vendita ed i numeri utili

La consegna a domicilio resta attiva presso il supermercato a marchio Sisa di via Iannelli, a Salerno. Si può ordinare contattando telefonicamente il punto vendita oppure inviando un messaggio su whatsapp al numero 3922262925, che il titolare dell'esercizio commerciale ci autorizza a pubblicare, insieme al numero 0892145832. E' necessario sempre riportare cognome, indirizzo, lista della spesa. Il pagamento avviene alla consegna ed è possibile pagare in contanti. Bancomat disponibile. Alla consegna verrà esibito lo scontrino con l’intestazione dell’azienda e indirizzo. Reparti disponibili: gastronomia, macelleria, ortofrutta e anche piatti pronti. Carrefour Market di via Posidonia a Pastena (089753797) è uno dei presìdi della zona orientale. Pick Up di via Madonna di Fatima, a Pastena, telefono 0899308902, svolge il servizio di consegna a domicilio affidandosi a terzi. Pick Up di via Santa Margherita non effettua il servizio a domicilio. In via Martiri Ungheresi, ecco la risposta del titolare di Delicatezza Casaburi: "E' un servizio che svolgiamo e la consegna avviene attraverso un'azienda terza, Salerno Bikers". Telefono 089752664. Servizio attivo nei punti vendita Iacovazzo in via Zanotti Bianco, a Pastena, e via Robertelli, a Torrione. Il numero telefonico è 089336317. "Non siamo abilitati", è la risposta del direttore del punto vendita Super Risparmioso, in via Picenza, a Mariconda.

Centro città e rioni collinari

Maxi Sidis di via Valerio Laspro: “E’ un servizio che continua, soprattutto in questo periodo di difficoltà con tante persone in isolamento domiciliare - dichiara la titolare - Attivo dal lunedì al sabato. E’ compreso il giovedì pomeriggio, è esclusa la domenica”. Telefono 0898423724. Surgelati piazza Malta di Forte Domenico prosegue con consegna a domicilio. Telefono 089225163. Supermercati Decò, in via Guariglia, "attende l'attivazione della piattaforma per la vendita a domicilio e quindi al momento il servizio non è disponibile". Al numero telefonico 334 358 7521 risponde il titolare del Minimarket Da Nello, in via Brignano Inferiore: "Copriamo le zone di Brignano e Casa Manzo. Di recente, per casi eccezionali, abbiamo consegnato spesa alla portineria dell'ospedale Da Procida, dove c'era una persona ricoverata, impossibilitata ad essere approvvigionata. Siamo un rione collinare e ci conosciamo un po’ tutti. Continuiamo ad effettuare consegna a domicilio ma con le dovute precauzioni, ad esempio lasciando la spesa sotto casa o davanti alla porta. Si può procedere con il pagamento on line. Per i conoscenti, talvolta, attendiamo che gauriscano e lasciamo spesa sospesa".