“Porta del mare”: inaugurato il nuovo Conad, al taglio del nastro anche sindaco e vicesindaca

"L’apertura di un nuovo punto vendita a marchio Conad sul nostro territorio è per noi motivo di grande soddisfazione. Un nuovo associato entra a far parte della famiglia di Unica garantendo occupabilità per 45 dipendenti in un momento particolarmente delicato per la vita delle micro, piccole e medie imprese. Un segnale di ottimismo sia per la ripresa economica delle Pmi che per la nostra città". E' quanto osservato Alessandro D’Amico, vicepresidente nazionale federazione Unica (Unione nazionale italiana delle micro e piccole imprese del commercio, dei servizi e dell’artigianato) e responsabile Unica a Salerno, sull’apertura, in via Generale Clarck a Salerno, del nuovo punto vendita della grande distribuzione a marchio Conad. A tagliare il nastro, Antonio Maisto, amministratore della Principe Arechi srl e socio della Picentia holding, alla presenza, tra gli altri, anche del sindaco Vincenzo Napoli e della vicesindaca Paky Memoli. "Le micro, piccole e medie imprese del settore del terziario – aggiunge D’Amico - hanno la necessità di avere servizi dedicati, non solo assistenza, ma istituti come la contrattazione collettiva. Unica è in grado di venire incontro a queste esigenze, grazie alla dinamicità nell’applicazione della contrattazione collettiva di secondo livello, osservando comunque tutte le disposizioni normative, per garantire il giusto costo del lavoro, con particolare attenzione per il capitale umano utilizzato all’interno dell’organizzazione aziendale, garantendo loro una corretta formazione in materia di salute e sicurezza all’interno di luoghi di lavoro, servizi di welfare, sanità integrativa".

I dettagli

Il nuovo supermercato di 1300 metri quadrati, con ampio parcheggio (300 posti auto, dotato di sistema di videosorveglianza, gratuito per i clienti) nasce all’insegna della sostenibilità disponendo di un impianto fotovoltaico per abbattere costi energetici e di un innovativo impianto a Co2 per la refrigerazione, e privilegiando la vendita di prodotti freschi. Al suo interno oltre ai tradizionali reparti macelleria, pescheria (con angolo sushi) e gastronomia, ospita anche un Bar/tavola calda, con cucina a vista, per totali 45 posti a sedere.

Parla Antonio Maisto, amministratore della Principe Arechi srl

Il nuovo punto vendita si inserisce in un’area, quella dell’ex fabbrica Marzotto, oggetto di un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà nuova vita a questa zona della periferia di Salerno. Un supermercato all’avanguardia e soprattutto sostenibile che privilegia la vendita del fresco e, in considerazione della sua vicinanza al mare, offrirà anche un servizio di bar/tavola calda. La nostra avventura con i supermercati a marchio Conad è iniziata nel 2010 e ora conta ben cinque punti vendita fra Salerno, Pontecagnano e Battipaglia. Oggi inizia una nuova avventura che ci riempie di orgoglio, a due anni dalla progettazione, soprattutto perché darà lavoro a 45 persone, una squadra di lavoratori qualificati che sono la nostra forza.

La vendita al pubblico è prevista a partire dalle ore 8 di domani, venerdì 24 marzo.