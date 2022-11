Surfisti senza età: Alfredo Motovar e Max Biarritz a Salerno per la prima mareggiata invernale

I surfisti Alfredo Motovar e Max Biarritz (Regalino) rispettivamente 55 e 57 anni ed i giovani Francesco Laurenzano, Nicola De Stefano, Domenico Grottoli, Dario Attanasio e Christian Adinolfi hanno inaugurato la prima mareggiata invernale sulla spiaggia dell' Irno dove si formano le più regolari onde perfette da surfare con scadute Sud Ovest /ovest.

La mareggiata

"Il Surf - spiegano - è uno stile di vita e si pratica a qualsiasi età richiede solo voglia di vivere sana alimentazione. Salerno ha diversi Spot, punti dove si formano le onde grazie ad un fondale con determinate caratteristiche, ed è una meta di molti surfisti sia per la condizione sia per il clima e costi accessibili di alberghi e punti di ristoro".

Ormai sono 25 anni che vado in mare girando tra Portogallo Francia Ovest e Spagna, ma il nostro spazio è la foce del Fiume Irno,