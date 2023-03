“SuSportiamo l’inclusione”, al via a Salerno il progetto nel segno dell'integrazione e dello sport

Si è tenuta venerdì pomeriggio, presso la Piscina Nicodemi, in via Bottiglieri, la presentazione del progetto “SuSportiamo l’inclusione”, realizzato dalla ASD Rari Nantes Nuoto Salerno, con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partenariato con AiBi Amici dei Bambini e il Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad. Promuovere la coesione e l'integrazione dei giovani stranieri nel contesto sociale in cui vivono, prevenendo il razzismo e le discriminazioni ed utilizzando lo sport come veicolo per diffondere valori positivi del rispetto, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze: questi gli obiettivi del tenace progetto. Ad illustrarli, il direttore della Rari Nantes, Paolo Grassi, la referente di Ai.bi. Salerno, Antonella Spadafora, la presidente della cooperativa sociale Galahad, Marilia Parente e la dirigente dell'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino, Maria Ida Chiumiento. Al via, già dal 7 marzo, dunque, i corsi di pallanuoto e nuoto a titolo gratuito destinati a minori stranieri presso la Piscina Nicodemi. Durante i nove mesi di progetto, saranno organizzati anche un torneo di calcetto e degli incontri di sensibilizzazione con atleti e diverse figure professionali, rivolti sia agli educatori che a giovani studenti. Prevista, inoltre, la realizzazione di un murales a tema inclusione e di una canzone con la partecipazione di un cantautore nigeriano che lavorerà a contatto con gli alunni dell'IC San Tommaso d'Aquino di Fratte.

Il concorso per le scuole

La Rari Nantes Nuoto Salerno, intanto, è in prima linea il giorno 21 marzo per la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale” con la quinta edizione del contest “Uno Slogan contro il Razzismo”, rivolto alle scuole del territorio, per invitare i giovani ad una approfondita riflessione sulla piaga del razzismo. I migliori slogan saranno premiati e le opere selezionate verranno usate per promuovere il progetto “SuSportiamo l’Inclusione” e sensibilizzare la società sui valori di rispetto e uguaglianza. Per informazioni sul contest: Clicca qui