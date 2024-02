ASD Scuola TaeKwonDo Salerno: nuovi allori per gli atleti

Nuove soddisfazioni per gli atleti della ASD Scuola TaeKwonDo Salerno nel week-end del 24 e del 25 febbraio che è stato carico di impegni agonistici, in quanto si sono svolti in contemporanea i Campionati Interregionali di Combattimento in Puglia ed in Campania, rispettivamente a Bari ed a Giugliano di Campania, Napoli. In entrambe le competizioni i Taekwondo-kas salernitani guidati dai Maestri Francesco Rocciola e Lucio e Raffaele Ceruso hanno ancora una volta dominato la scena di gara, conquistando importanti vittorie valevoli come qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani di Combattimento.

Nella giornata di sabato 24 febbraio, su tutti svetta Amina Zaiyrova che domina letteralmente la categoria femminile vincendo la medaglia d’oro a Bari, mentre Emmanuel Castellano pur vincendo con largo margine i primi due matches deve accontentarsi del quinto posto a causa di un infortunio che non gli consente di disputare il match che gli avrebbe dato accesso alle semifinali. Il giorno successivo sono stati i giovanissimi atleti del “vivaio” della ASD Scuola TaeKwonDo Salern, a portare lustro alla nostra città: nonostante siano alle prime esperienze agonistiche, riescono tutti a raggiungere i gradini del podio, e nello specifico Federico Fiorillo vince la medaglia d’oro, Nadia Gallina quella d’argento e Mario Saggese e Valerio De Luca quella di bronzo. Tali splendidi risultati conseguiti dagli atleti del sodalizio salernitano, oltre ad essere indice dell’ottimo lavoro che stanno svolgendo in palestra, lasciano ben sperare i Maestri Francesco Rocciola e Lucio e Raffaele Ceruso, soprattutto in vista dei prossimi impegni agonistici.