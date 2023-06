Curiosità: è salernitano uno dei migliori tagliatori di prosciutto di Norcia, in Campania

E' salernitano, uno dei migliori tagliatori di prosciutto di Norcia della Campania: Gerardo Salzano, impegnato nella storica bottega di alimentari sita in via Carmine insieme alla moglie Luisa De Maio, è un riferimento per gli amanti dei salumi al coltello.

"Spinto da mia moglie e mia figlia, nel 1992 mi candidai come tagliatore di Norcia in Campania e sono stato accolto dalla famiglia Renzini spa di Norcia - racconta Salzano - Ringrazio la Renzini stessa, dunque, oltre che la Beretta di Modena e la Giò Prosciutti di Avellino: qui in Campania prendo parte a dimostrazioni ed eventi, tagliando il prosciutto al coltello con passione e maestrìa". Lo stesso squisito prodotto lo propone ovviamente il panificio-alimentari di Luisa De Maio, attività portata avanti dal 1982, tramandata da genitori a figlia. Tanta soddisfazione.