Tajani al Festival al Giffoni53: “La sfida è quella di non perdere i nostri giovani"

“È molto positivo il fatto che i giovani qui possano stare insieme, discutere e si sentano utili ed impegnati”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha fatto tappa al Giffoni Film Festival ed ha incontrato i giurati della kermesse rispondendo alle loro tante domande.

Migranti

“La questione migratoria – ha detto – va affrontata alla radice e non solo come un problema di ordine pubblico. Le cause sono povertà, il cambiamento climatico, le guerre civili, il terrorismo. Tutto questo spinge la gente a scappare ed una rete criminale ad approfittare della loro disperazione. Per risolvere il problema serve coesione. L’Italia da sola non può farcela”. “L’Unione Europea e le relazioni transatlantiche - dice - sono le nostre priorità, ma in generale spingiamo sull’area del Mediterraneo allargata e faccio riferimento al Nord Africa, al Medio Oriente, ai Balcani. La liberazione di Zaki non è un baratto, ma è il frutto di un’azione diplomatica incisiva. Non è stato facile liberare, ad esempio, Alessia Piperno Abbiamo mostrato autorevolezza e credibilità e questi sono i risultati”.

Salario minimo

Tajani ha affrontato anche il tema del salario minimo, da settimane al centro del dibattito politico. “La sfida – ha spiegato – è quella di non perdere i nostri giovani che rischiano di andarsene dall’Italia perché abbiamo salari troppo bassi. Io non sono per il salario minimo, ma sono per il salario ricco, un salario cioè che consenta alle persone di arrivare a fine mese, di non doversi sposare per forza a 40 anni, di poter mantenere un figlio. Questo è possibile se si taglia il cuneo fiscale, come il governo finora già ha fatto, se si esclude ogni forma di tassazione su tredicesima, lavoro festivo, straordinario, premi di produzione. Lo chiamo salario ricco perché non mi accontento di un salario minimo. Mi ha meravigliato la polemica perché io sono per portarlo più su, mentre la previsione di un salario minimo per legge in automatico lo abbassa. E poi non è vero che l’Europa ci obblighi a definire un salario minimo per legge. Bisogna liberare più risorse e per farlo a medio termine servono riforme, quella della giustizia, quella fiscale, quella della burocrazia. Su questo dico che dobbiamo essere più ambiziosi e provare a fare di più”.