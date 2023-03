“Tango”, storie di calcio e passione: ciclo di eventi a Salerno

Calcio e passione si uniscono e nasce “Tango”, un ciclo di eventi e dibattiti a Salerno, dal 22 marzo al 6 aprile, con giornalisti, scrittori e addetti ai lavori, che utilizza il calcio come strumento per raccontare la società e i suoi modelli di riferimento. La manifestazione nasce da un’idea di Corrado De Rosa e Ciro Romano. Calciatori, tifosi, politica, economia. Ciascun incontro declina il calcio da punti di vista differenti ed è abbinato a una mostra, curata dall’Associazione 19 Giugno 1919, che ripercorre la storia del calcio a Salerno fra presente e passato guardando al futuro. Gli appuntamenti con gli scrittori si terranno al Complesso San Michele in via Bastioni a Salerno dal 22 marzo al 4 aprile 2023 con inizio alle ore 18:30 mentre la mostra sulla storia del calcio sarà visitabile dalle 17:30.

Il programma

Mercoledì 22 marzo il tema dell’evento, moderato da Jvan Sica, sarà “ Vite fuori dal comune ”. Appuntamento con Fabrizio Gabrielli e il suo libro “ Messi ” nel quale si raccontano i successi, le cadute e le risalite di un calciatore unico che è riuscito a trascinare alla vittoria l’Argentina agli ultimi mondiali in Qatar. Il tema della mostra sarà “I campioni del passato”.

Lunedì 27 marzo spazio all'evento " Tifo e passione " moderato da Ciro Romano. Se ne discuterà con Pierluigi Spagnolo attraverso i suoi libri "I ribelli degli stadi" e "Contro il calcio moderno". La mostra sarà su "I colori del tifo".

Venerdì 31 marzo arriverà Guy Chiappaventi per l'evento " Oltre il campo di calcio " moderato da Marco Toriello. Si parlerà di una storia unica e particolare, raccontata nel libro "La scomparsa del calciatore militante". Tema della mostra: "Maglia. Dal 1919 ad Ago".

Martedì 4 aprile evento su " Calcio ed economia ", moderato da Michele Spiezia, con Marco Bellinazzo e il suo libro "Le nuove guerre del calcio". Il tema della mostra sarà "Maglie. Nuova era".

Giovedì 6 aprile al Centro Sociale di Salerno è in programma l'evento speciale "I giovani e lo sport", organizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, che vedrà i calciatori della U.S. Salernitana 1919 incontrare gli atleti delle scuole calcio.

La curiosità

Il nome della manifestazione “Tango” deriva dal pallone utilizzato ai mondiali del 1978 in Argentina e del 1982 in Spagna ed è legato all’immaginario di molte generazioni di appassionati di calcio. Tango utilizza la lente del calcio per guardare alla nostra società, ai suoi modelli culturali di riferimento e ai suoi cambiamenti. Oltre a essere fonte di ispirazione, divertimento e passione, con Tango il calcio diventa un progetto culturale che si propone di raccontare storie legate al calcio e alle sue declinazioni nel campo della narrativa, della saggistica, del memoir e delle biografie, dell’economia, della politica e della pedagogia.