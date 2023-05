Targa celebrativa per Vincenzo Mansi: il sindaco premia il Campione mondiale della Pizza

Targa celebrativa, questa mattina, a Palazzo di Città, per Vincenzo Mansi, vincitore della 30° edizione del Campionato Mondiale della Pizza. Il noto maestro pizzaiolo si è classificato primo per la Pizza napoletana STG, distinguendosi nelle 930 gare di cottura, tra oltre 700 concorrenti pizzaioli provenienti da 52 Paesi del mondo che si sono sfidati presso il Palaverdi delle Fiere di Parma, ad aprile.

A consegnargli il meritato omaggio, il sindaco Vincenzo Napoli: "A Vincenzo Mansi va il plauso dell'amministrazione per aver portato alto il nome della nostra città, con la sua arte e capacità di esaltare le eccellenze del gusto e del territorio". Sorrisi e commozione per Mansi che, seguendo le orme del suo papà ora in Cielo e rendendo orgogliosa tutta la sua famiglia, ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento che lo stesso maestro pizzaiolo dedica alla "sua forza", alias parenti e staff, che, credendo nel suo talento, lo hanno incoraggiato a spiccare il volo, a livello mondiale. Tanta emozione.