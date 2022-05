Primo anniversario della morte di Fulvio De Maio: la messa al Duomo e la targa commemorativa

Ricorre oggi, 9 maggio, la triste ricorrenza della morte di Fulvio De Maio. L’ex portiere granata tra il 1968 e il 1978 ed opinionista delle tv salernitane per un quarto di secolo, nel 2021 è stato stroncato a 69 anni da un brutto male. "Su mio input la IV Commissione Sport, Politiche Giovani ed Innovazione Tecnologica ha inteso ricordare la carismatica ed amata figura del popolare ‘Fulvietto’ realizzando una ‘targa alla memoria’ che sarà affissa, in maniera perenne ed indelebile, sul ‘Muro dei ricordi’ dello stadio Donato Vestuti. - annuncia il consigliere comunale Gennaro Avella- Quella parete, a pochi passi dagli spogliatoi e dal tunnel di ingresso in campo, diventerà, nel tempo, l’iconografia della storia granata. Il ricordo di Fulvio De Maio è stato particolarmente sollecitato dal decano dei giornalisti salernitani Enzo Todaro, presidente dell’AGS. Immediatamente sposata dai membri della IV Commissione, è stata altresì adottata dai consiglieri comunali, dagli assessori e dal sindaco che hanno voluto contribuire economicamente alle spese di produzione della targa e degli interventi di sistemazione ‘a verde’ dell’area su cui si erge il Muro dei ricordi". "Notevole, nella costruzione di questa iniziativa, la collaborazione della I Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti presieduta dall’avvocato Tea Siano”, ha concluso Avella.

La messa

Intanto, stasera, alle ore 19, al Duomo sarà celebrata una messa di suffragio in occasione del primo anniversario della sua morte.