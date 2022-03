Restyling allo stadio Vestuti: tornerà a risplendere la targa monumentale in onore del Grande Torino

Risplenderà la targa monumentale in onore del Grande Torino, allo stato Vestuti. Lo ha annunciato il consigliere comunale Rino Avella, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione.“Salernitana-Torino non sarà mai una partita come le altre: 74 anni fa, il 17 aprile 1948, le due squadre si affrontarono al Vestuti, in serie A. Da una parte i granata locali che, per dovere di ospitalità (ma forse anche per riverenza…) cedettero l’uso dei colori agli avversari; dall’altra l’imbattibile Grande Torino. Era lo squadrone di Valentino Mazzola e di tanti altri campioni del calibro di Bacigalupo, Ballarin, Loik, Rigamonti, Castigliano, Ossola, Gabetto, Ferraris. Squadrone che il 4 maggio 1949rebbe perito nel tragico incidente di Superga, portando in Paradiso anche il giornalista salernitano Renato Casalbore - ha sottolineato Avella. Quella partita, per molti versi epica, resta tra le pagine storiche più belle dei ‘Granata del Sud’.

La richiesta

Così, nell’ambito dei lavori di manutenzione in corso, Avella ha chiesto agli uffici comunali di ridare splendore e dignità alla targa monumentale commemorativa delle gesta del Grande Torino. Che dà lustro alla città di Salerno. "Sarebbe un onore se l’attuale club torinista volesse porgere un fiore sotto questa lapide”, conclude Avella.