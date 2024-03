Salerno, il sindaco conferisce una targa al professore Michele Mele

Nella mattinata di domani (martedì 12 marzo), alle ore 10. 30, a Palazzo di Città, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, consegnerà una targa al professore Michele Mele. Quest’ultimo riceverà il 20 marzo prossimo l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per divulgare con cura e precisione le problematiche delle persone ipovedenti impegnandosi per eliminare le difficoltà e gli ostacoli”.

Michele Mele, 32 anni, ricercatore presso l’Università del Sannio, si occupa nella sua attività di ricerca delle problematiche delle persone ipovedenti e individua nuovi strumenti per facilitarne la quotidianità.

La biografia



Nato a Salerno nel 1991 con un’eredodegenerazione retinico-maculare, Michele Mele ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università degli Studi di Salerno ed il Dottorato di ricerca in Scienze Matematiche ed Informatiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Attualmente svolge attività di ricerca su problemi di Ottimizzazione Combinatoria presso l’Università degli Studi del Sannio a Benevento, è Education Officer della campagna “Science in Braille” promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Royal Academy of Science International Trust di Londra e coordina il progetto “Accessibilità all’Arte” del Touring Club Italiano di cui è l’ideatore, un’iniziativa volta alla creazione di riproduzioni tattili di beni artistici bidimensionali per ipovedenti e non vedenti. Ha pubblicato due libri, "L'Universo tra le Dita" e "Il Richiamo della Strada", entrambi frutto di ricerche storico-scientifiche, nei quali ripercorre biografie di scienziati ipovedenti o non vedenti. Collabora inoltre con numerose testate giornalistiche tra cui la rivista specialistica musicale Bright Young Folk, il periodico di attualità Yorkshire Bylines ed il sito sportivo Il Calcio a Londra.