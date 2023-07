Curiosità: sindaco e assessore consegnano una targa al notaio Bassi

Una targa al notaio Vincenzo Bassi, iscritto al ruolo presso il Consiglio Notarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, e attivo a Olevano sul Tusciano. A consegnargliela, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il presidente del Consiglio comunale Dario Loffredo, domani giovedì 6 luglio alle ore 10, nella stanza del primo cittadino, a Palazzo di Città.

La biografia

Il notaio salernitano è campione del mondo nella nazionale di calcio notai vincitrice del 33esimo Campionato Europeo, che si è svolto dal 10 al 12 maggio presso il Centro Sportivo Torre del Grifo di Catania. Bassi ha alzato il trofeo al cielo sconfiggendo in finale insieme ai suoi compagni la Francia. Grazie al successo contro i transalpini, la nazionale italiana notai si è aggiudicata l’undicesimo titolo nella sua storia. Una grande soddisfazione per la formazione di mister Simone Chiantini e per gli organizzatori della rappresentativa, tra cui il notaio Luigi Cambri e il notaio Dario Restuccia.