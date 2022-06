Muro dei ricordi al Vestuti: il 19 giugno targhe per Fulvio De Maio e Bruno Somma

Saranno collocate il 19 giugno sul muro dei ricordi, allo stadio Vestuti, le targhe per Fulvio De Maio e Bruno Somma. Ad annunciarlo, il consigliere Comunale e presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione, Gennaro Avella: “Fulvio De Maio e Bruno Somma, indelebilmente legati alla storia della Salernitana, saranno ricordati alle ore 9.30 del 19 giugno – 103esimo anniversario della fondazione della Salernitana 1919 – attraverso l’apposizione delle due rispettive targhe al ‘Muro dei Ricordi’ del Vestuti, la parete – a pochi passi dagli spogliatoi e dal tunnel di ingresso in campo – destinata a diventare l’iconografia della storia granata. Il ricordo di Fulvio De Maio è stato particolarmente sollecitato dal decano dei giornalisti salernitani Enzo Todaro, presidente dell’AGS. Quello di Bruno Somma dall’Associazione Salernitani Doc".

I dettagli

"Le due richieste sono state fatte proprie dai membri della IV Commissione e adottate dai consiglieri comunali, dagli assessori e dal Sindaco che hanno voluto contribuire economicamente alle spese di produzione delle due targhe e degli interventi di sistemazione ‘a verde’ dell’area su cui si erge il ‘Muro dei ricordi’ - continua Avella - L’ex portiere tra il 1968 e il 1978 ed opinionista delle tv salernitane per un quarto di secolo, nel 2021 fu stroncato a 69 anni. Bruno Somma fu vice segretario del club dal 1946 al 1950 e segretario generale dal 1950 al 1967. Contribuì in prima persona anche economicamente per fronteggiare le esigenze della sua Salernitana. È stato il dirigente più longevo del club granata. Nato il 17 aprile 1923, morì il 2 gennaio 1971". Notevole, nella costruzione di questa iniziativa, la collaborazione della I Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti presieduta dall’avvocato Tea Siano.