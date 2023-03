Stadio Vestuti: apposte due targhe in memoria di Antonio Valese ed Elio Onorato

Commozione, stamattina, presso il muro dei ricordi dello Stadio "D. Vestuti", dove, alla presenza anche del sindaco Vincenzo Napoli, sono state scoperte le targhe in memoria di due grandi ex calciatori della U.S. Salenitana 1919, Antonio Valese ed Elio Onorato.

Il presidente dell'associazione Salernitani Doc, Massimo Staglioli si è detto entusiasta di aver onorato la memoria di due grandi salernitani che "per amore della loro città, si sono spesi incondizionatamente per la maglia granata".