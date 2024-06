Annamaria e Totonno: la storia delle due tartarughe marine soccorse e salvate

Negli ultimi giorni, due tartarughe marine hanno trovato una nuova speranza grazie al pronto intervento di soccorritori esperti. Annamaria, la prima tartaruga, è stata pescata accidentalmente in una rete a Conca de Marini e recuperata ad Amalfi. Totonno, la seconda, è stata trovata dagli operatori del Lido Don Pablo a Castel Volturno, purtroppo priva di una pinna anteriore.

L'intervento di recupero

Entrambe le tartarughe sono state immediatamente trasportate al centro di recupero A. Dohrn per ricevere le cure necessarie. Questo doppio salvataggio rappresenta una buona notizia, ma il quadro generale resta preoccupante: numerose segnalazioni riportano esemplari adulti trovati spiaggiati e senza vita. Questo è uno dei periodi critici dell'anno per la mortalità delle tartarughe marine, spesso causata da pesca eccessiva, catture accidentali, plastica e inquinamento, oltre che da collisioni con imbarcazioni non attente. La perdita di una femmina matura in questo momento significa perdere centinaia di piccoli che avrebbero potuto nascere nei prossimi mesi. Il messaggio è chiaro: il mare non è una pattumiera né un reparto ittico di un supermercato. La salvaguardia delle tartarughe marine e del loro habitat richiede un impegno costante e consapevole da parte di tutti.