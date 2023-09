LIFTurtlenest: il sondaggio dei ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn con la lighting designer Chiara Carucci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La luce, nelle sue diverse forme ed intensità, è un fattore determinante per la percezione dell'ambiente circostante e al tempo stesso regola molteplici processi fisiologi.

Partecipando a questo questionario, in meno di 5 minuti, potrai aiutare i ricercatori condividendo la tua percezione della spiaggia dopo il tramonto e la tua consapevolezza in merito all’uso di fonti di luce artificiale. Il sondaggio è condotto dai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nell’ambito del progetto LIFE TURTLENEST; coordinato da Legambiente, in collaborazione con la lighting designer Chiara Carucci e con il supporto di tutte le associazioni che partecipano al monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina in Campania. Le risposte sono completamente anonime.

Per milioni di anni la vita sul nostro pianeta si è evoluta secondo il ciclo ben stabilito di alternanza del giorno e della notte; un preciso orologio interno che regola molteplici processi fisiologici. L’arrivo della lampadina ad incandescenza (1878) ha cambiato però radicalmente le cose. Da allora l’introduzione di luce artificiale nell’ambiente naturale è costantemente aumentata sia in termini di quantità che di intensità. In prossimità delle città, il cielo notturno è ormai centinaia di volte più luminoso di quanto non fosse solo un secolo fa. In molte località, il bagliore diffuso dei centri urbani rende difficile l’osservazione delle stelle e anche in spiaggia spesso si trovano condizioni di forte illuminazione, soprattutto in aree ad alta vocazione turistica come il litorale Campano.

Al fine di ottimizzare l’illuminazione notturna di questi ambienti naturali estremamente rilevanti per diverse specie floro/faunistiche, tendendo però nella dovuta considerazione le necessità di utilizzo per scopi ludico/ricreativi, è necessario partire dalla percezione che le persone hanno della spiaggia durante le ore notturne e della loro consapevolezza rispetto all’utilizzo delle fonti di luce artificiale. A tale scopo, nell’ambito del progetto LIFE TURTLENEST, i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn in collaborazione con la lighting designer Chiara Carucci hanno elaborato un sondaggio online completamente anonimo, destinato a tutti i frequentatori delle spiagge campane (https://forms.gle/yTC4dhLyWTvwdpg9A). I risultati saranno utilizzati per sviluppare azioni pilota per la gestione dell’illuminazione artificiale di alcuni tratti di costa della Campania dove ormai nidifica regolarmente la tartaruga marina comune, Caretta caretta .

Per maggiori informazioni: carettainvista@gmail.com @carettainvista