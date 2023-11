Al via il teatro gratis per gli over 65 a Salerno, l'assessore De Roberto: "A breve nonni e nipoti a teatro”

Anche quest’anno agli over 65 è garantito un posto a teatro gratis: lo ha annunciato l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto. Il Comune di Salerno, infatti, nell’ambito delle azioni volte ad offrire servizi socio-culturali per i “diversamente” giovani, offre opportunità per la terza età attiva.

Le informazioni

"Tramite i nostri segretariati sociali è possibile aderire alle programmazioni dei teatri che hanno risposto all’Avviso per iscriversi nel catalogo dell’offerta culturale delle Politiche Sociali. - fa sapere l'assessore - In particolare, i teatri che oggi partecipano alla rete sono l'Arbostella, il Teatro Nuovo, la Ribalta, La Mennola e Il Giullare. "Non esistono politiche sociali senza politiche culturali", conclude l'assessore De Roberto che infine annuncia: "A breve Nonni e nipoti a teatro”.