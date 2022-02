Da Salerno al palco internazionale di Ted: tra gli speaker c'è il salernitano Giorgio Olmoti

Torna il 20 Febbraio 2022 TEDxTorino, la conferenza TEDx più grande d’Italia, quella che tradizionalmente apre il calendario dell’anno.Una grande arena, oltre 100 volontari, più di 1.000 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming e 13 speaker per raccontare a tutti “le idee che meritano di essere diffuse”. Il tema che guida l’evento è la gentilezza. BE KIND il titolo dell’evento: un invito ma allo stesso tempo un imperativo, il più bello che c’è.Tra i 13 speaker anche lo storyteller salernitano Giorgio Olmoti.

La carriera

Storico dei linguaggi mediali e storyteller, si occupa professionalmente del rapporto tra media e storia attraverso un’intensa attività con i principali editori italiani e con strutture didattiche e museali. Realizza prodotti multimediali e tiene corsi e seminari sulla didattica digitale e il trasferimento di contenuti attraverso la narrazione orale. Da oltre vent’anni propone le sue storie al pubblico, avvalendosi di un repertorio vastissimo, che passa dalle storie originali scritte e portate in scena, alla narrazione di opere pittoriche e fotografiche e al racconto di periodi storici. Olmoti si avvale della collaborazione di musicisti e cantautori importanti. È autore di molte pubblicazioni di saggistica. Ha un canale youtube dove pubblica, tra brevi lezioni di storia dei media e letteratura, anche una rubrica chiamata "Il segnalibro di Giorgio Olmoti", in cui racconta e spiega dei libri da lui selezionati e come questi possano regalare chiavi di lettura importanti per affrontare la nostra quotidianità (https://www.youtube.com/ watch?v=tNLYoRzfM-4 ) e un blog di scrittura: https://giorgioolmoti.blogspot. com/2021/. Ha insegnato Storia della Fotografia al DAMS di Torino e tenuto corsi e seminari in diverse strutture accademiche italiane. A TEDxTorino Olmoti racconterà di come recuperare un senso di comunità attraverso l'idea di passeggiare per le strade della propria città e regalare racconti itineranti a chi ha bisogno di sentirsi parte della storia del paese in cui vive.