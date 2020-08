Le telecamere di Rai 1 tornano in Costiera Amalfitana: tappa a Maiori

Le telecamere di Rai 1 sono tornate in Costiera Amalfitana facendo tappa, oggi, a Maiori. Sono in corso le riprese di un servizio che andrà in onda nei prossimi giorni sulle forme della devozione mariana in terra maiorese, quali il Rosario popolare cantato, la Festa Patronale e l’Insigne Collegiata Santuario. Ad accogliere le telecamere il sindaco Antonio Capone e numerosi cittadini. Tanta curiosità tra turisti e bagnanti.

