Tendenze medicina estetica 2021: i nuovi trattamenti multifunzionali

Gennaio è il periodo d’oro per iniziare un nuovo trattamento estetico. Cominciare il nuovo anno al meglio e decidere di rimettersi in forma dopo aver sgarrato tra eccesso di cibo e poco movimento con palestre chiuse e smartworking, e dedicarsi un po’ di più alla cura del proprio corpo. Ed ecco che i centri medici si stanno preparando a proporre ai propri pazienti percorsi di trattamenti estetici non invasivi che utilizzano la tecnologia per la remise en forme 2021. La tecnologia rivoluzionaria di Onda Coolwaves per agire e sconfiggere cellulite, adiposità e lassità cutanea e rendere la pelle più tonica soprattutto nelle zone più critiche del corpo, quali braccia, glutei, fianchi, addome e in modo sicuro e non invasivo grazie ai manipoli, “Deep” e “Shallow” che trasferiscono le Coolwaves® in diverse profondità per la modulazione e l’adattamento perfetto al paziente, al tipo di trattamento e alla zona da trattare. Inoltre, spinti dall’aumento del tempo trascorso a mento in giù sui dispositivi tecnologici come smartphone e tablet, zona critica sempre più visibile soprattutto durante le video chiamate di questo periodo, i dermatologi e i chirurghi estetici riferiscono una crescente domanda di “aggiustamenti” della mandibola e del collo per il rilassamento dell’area del sottomento. Onda Coolwaves ha così ha allargato i campi di applicazione delle microonde selettive e confinate a questo trattamento innovativo di medicina estetica grazie allo sviluppo del manipolo Shallow in grado di agire anche nell’area del sottomento per ridurne lassità e adiposità. Tecniche innovative e strumenti sempre più sofisticati combinati insieme per rimodellare il corpo e contrastare adiposità, cellulite e cedimento del tono muscolare: oggi il successo della medicina estetica passa dall’unione di metodiche diverse, indolore e non invasive che consentono di ottenere risultati efficaci e duraturi nel tempo, senza ricorrere al bisturi. Con Schwarzy, ultimo nato e frutto del costante impegno di Deka nella ricerca scientifico – clinica, e dell’attenzione alle richieste e bisogni di medici e pazienti, è possibile tonificare glutei, braccia, addome, gambe in meno di trenta minuti con oltre 20.000 contrazioni grazie a programmi personalizzati che agiscono su 3 livelli di stimolazione muscolare: aerobico, rimodellamento e potenziamento. Ma non solo, Schwarzy aiuta a migliorare anche la qualità della vita con un perfezionamento della postura che si è in grado di ottenere con la stimolazione magnetica ad alta intensità. Questa stimolazione è di tipo “sovramassimale”, provocando una contrazione del muscolo superiore fino a quella raggiungibile durante un normale allenamento e garantire così risultati eccellenti. Il trattamento è indolore poiché non vi è passaggio di corrente elettrica attraverso la pelle. Tra i primi medici ad utilizzare il nuovo sistema Schwarzy in sinergia con Onda Coolwaves, la Dottoressa Paola Caminiti, Medico Estetico e Nutrizionista con studio a Saronno (VA) e la Dottoressa Marina Pagano, Medico Estetico, Gruppo S.E.M a Scafati (Salerno). “Il momento è difficile, ma c’è voglia di tornare alla normalità e di prendersi cura del proprio corpo. Chiusi in casa da mesi è normale un accumulo di adiposità, aumento della cellulite e rilassamento dei muscoli, per questo i miei pazienti mi chiedono come rimediare in tempi veloci e senza ricorrere al bisturi” ci racconta la dottoressa Paola Caminiti “Grazie alla tecnologia di Onda Coolwaves e del nuovissimo Schwarzy ora posso proporre trattamenti combinati e studiati sul fisico di ogni singolo paziente per migliorare il body shaping in poche sedute. In base al caso clinico propongo un percorso personalizzato: se il paziente presenta un importante trofismo della massa muscolare procedo con 2 sedute settimanali di Schwarzy e 1 seduta di Onda Coolwaves ogni 30/40 giorni per ridurre, rimodellare il grasso localizzato. Il paziente ottiene subito risultati soddisfacenti e visibili già dopo 3/4 sedute di Schwarzy e 1 seduta di Onda” continua la Dottoressa Caminiti – “Se invece il paziente presenta un’eccessiva adiposità è utile iniziare il percorso con 1 seduta di Onda Coolwaves che, grazie all’azione delle microonde agisce e riduce il grasso localizzato, il tutto alternando 1/2 sedute di Schwarzy che tramite la stimolazione magnetica interviene sul muscolo. Per ottenere risultati ancora più efficaci, da nutrizionista, raccomando di seguire un’alimentazione corretta.” conclude la Dottoressa Caminiti. Le terapie di body shaping non invasivo agiscono in modo efficace su grasso e cellulite ma trascurano il tono muscolare che invece è fondamentale per il rimodellamento della silhouette. La Dottoressa Marina Pagano infatti dichiara: “Nel percorso di rimodellamento corporeo non c’è solo il problema dell’eliminazione del tessuto adiposo ma irrimediabilmente dobbiamo affrontare più inestetismi come il rilassamento della massa muscolare. Quindi occorre intervenire con una sinergia di trattamenti complementari per ottenere performance efficaci e che ci permettano di rispondere alle esigenze dei pazienti che chiedono di perdere peso, intervenire sulle adiposità localizzate e il tono muscolare con trattamenti non invasivi. Io propongo un percorso integrato a 360°: Onda Coolwaves, sistema di ultima generazione per la medicina estetica riduce le adiposità localizzate su tutto il corpo, addome, cosce, fianchi e anche sottomento, scioglie il grasso, tramite l’emissione delle microonde, mentre grazie alla stimolazione del collagene compatta e rimodella la pelle, rassodando i tessuti. Il trattamento agisce per l’80% sull’adipe, per il 20% sulla cute ma non sul tono muscolare. Con Schwarzy è invece possibile raggiungere contrazioni muscolari ampie e profonde agendo su diverse parti del corpo come addome, braccia, gambe e glutei aumentando così il tono e il volume del muscolo. Il trattamento è veloce, spesso sono sufficienti 6 o 8 sedute di circa 20/30 minuti da ripetere 2 volte alla settimana per vedere già i primi risultati e le aree trattate rassodate”. prosegue la dottoressa Pagano. “Onda Coolwaves e Schwarzy sono le tecnologie più avanzate attualmente sul mercato per ritrovare la propria bellezza e raggiungere un body shaping completo con 1 seduta al mese con Onda alternando 2 volte a settimana il trattamento Schwarzy per 4 mesi. Tutto dipende però dal punto di partenza, nei casi più difficili si può valutare anche un piano alimentare da integrare.” continua e conclude la Dottoressa Pagano. Onda Coolwaves e Schwarzy sono il trend di trattamenti personalizzati del 2021 di medicina estetica non invasiva che ci permettono di tornare in forma, ascoltando il nostro corpo per capirne le esigenze e riuscire a fissare degli obiettivi da raggiungere, per dare il benvenuto alla primavera e alla prova bikini, sia per gli uomini sia per le donne.