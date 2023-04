Tennis Trophy Fitp Kinder 2023: i vincitori della tappa salernitana

Domenica 23 aprile si è conclusa, presso i campi in terra rossa del Fiore Club di Giffoni Valle Piana, la tappa salernitana del Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving 2023 dedicata agli atleti per le categorie under 9, 10, 11 e 12.

Il torneo

Sono stati ben 47 i giovanissimi tennisti, tra maschi e femmine, che si sono sfidati racchette in pugno durante il torneo. In particolare, nell'under 10 maschile c’era molta attesa per il giovane tennista di casa Yoel Diana (4.Nc, TC Fiore Club). L’allievo del maestro Vincenzo Righi ha concluso lo splendido torneo disputato vincendo la finale contro Andrea Squillante (4nc, TC Le Querce) con il punteggio di 6/1 6/4, esprimendo un tennis sempre propositivo costruito su una ottima solidità nei fondamentali.

Al termine del match si leggeva grande soddisfazione in tutto il team che segue il giovanissimo Yoel. Quest’ultimo, oltretutto, già convocato dal Maestro Stabile nella rappresentativa salernitana della Coppa delle Province e, agli ordini del Maestro e Tecnico Federale Cannavacciuolo, nei raduni tecnici regionali promossi dal Comitato Campania.

Nelle restanti categorie si fanno valere gli altri tennisti salernitani che conquistano ben quattro titoli. Vittorie incoraggianti, infatti, per Andrea Fausto Durante (4.5, APC Sapri) negli under 11 contro Felice Delle Donne (TC Lello De Mita) per 6/4 6/0; per Roberto Maffei (4.3, CUS Salerno) negli under 12 contro William Sgambati (4.3, Accademia Tennis Napoli) per 6/1 6/2; per Luca Galietta (4Nc, Le Malche) negli under 9 contro Alessandro Onorato (4Nc, TC Canterbury) dopo una finale accesissima conclusasi solo al tie-break del terzo set.

Per quanto riguarda il tennis in rosa vittorie di Giuseppina Riccio (4nc, AD Potito Starace) nella categoria under 10 e di Anna Polito (4.4, New Tennis Torre del Greco) in quella under 12. Per tutti i vincitori e i finalisti si aprono le porte per il Master che si terrà a Roma nell’ultima settimana di Luglio.