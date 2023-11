La dea bendata sorride alla provincia di Salerno. Nell'ultima estrazione del Lotto, infatti, è stata registrata una super vincita da 22mila e 500 euro a Cava de' Tirreni grazie ad un terno secco sulla ruota di Napoli.

Le altre vincite

Ma non è l'unica vincita in Campania. A Napoli, infatti, un altro terno secco ha permesso al fortunato giocatore di vincere 22mila e 500 euro. Ad Avellino è stata invece centrata una quaterna da 18750 euro a fronte di una spesa complessiva di 3 euro. Infine, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono stati vinti 13.500 euro grazie ad un terno sulla ruota campana.