“Ricucire Memoria. Storie dal Terremoto – Racconti ritrovati e restituiti alle Comunità" di Senerchia, Laviano e Oliveto Citra

Tre serate, e sono solo le prime di un viaggio più lungo, rappresentano il Volume 1 di “Ricucire Memoria. Storie dal Terremoto – Racconti ritrovati e restituiti alle Comunità”. Si tratta di un’iniziativa rientrante nell’ambito del progetto “EXEMPLA 2021 - Il territorio si fa storie”, progetto promosso dai Comuni di Oliveto Citra (capofila), Calabritto, Caposele, Laviano, Senerchia e Valva, finanziato dal POC Campania Turismo. A narrare diverse storie legate al terremoto del 1980 sarà il giornalista e scrittore Federico Buffa. La prima delle tre serate si terrà stasera, lunedì 12 dicembre, a Senerchia (AV) presso Palazzo Cuozzo. La seconda domani, martedì 13, a Laviano (SA), nella Sala Cinema, e la terza, mercoledì 14 dicembre, a Oliveto Citra (SA), all’Auditorium comunale Sandro Rufolo. L’appuntamento, per tutte e tre le serate, è alle ore 19. Nel 1980, all’indomani del terremoto che colpì Campania e Basilicata, le vite di tante Comunità apparivano finite. O, almeno, questa era la percezione con la quale si guardava al futuro. Non solo le morti e le distruzioni materiali, ma anche il disfacimento delle strutture comunitarie, accompagnato da un senso di sgomento che paralizzava ogni volontà di ripartenza. Poi, la speranza ha vinto e i piccoli paesi si sono rialzati, riprendendosi il destino nelle proprie mani.

I giorni del sisma; le storie dei morti, dei sopravvissuti e dei soccorritori; i mesi delle tende e delle roulotte; il lungo e faticoso processo di rinascita: tutto questo, a circa quarant’anni di distanza, rappresenta un deposito orale di memoria, un tesoro che va protetto e salvaguardato anche attraverso nuove iniziative che consentano alle storie personali di farsi narrazione. Da qui l’idea dell’iniziativa Ricucire Memoria, con la produzione affidata a Noema e la narrazione delle storie al centro delle prime tre serate a una personalità eclettica del mondo giornalistico e culturale italiano come quella di Federico Buffa. Ricucire Memoria presenta un’articolazione in due fasi. Nella prima, sono state individuate e raccolte paese per paese, attraverso specifiche segnalazioni, storie personali e significative legate al terremoto e alla fase di ricostruzione: storie tutte raccontate in soggettiva e in prima persona. Sulla base dei racconti orali è stata quindi costruita la seconda fase del percorso: le serate, al via oggi, di restituzione alle Comunità locali delle storie raccolte, guidate da un narratore della forza di Federico Buffa.

Parla il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata