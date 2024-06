Un successo il Terzo Memorial "Vincenzo Pastore": premiate tutte le squadre

Tanto entusiasmo, ieri, a Salerno, sul campo della polisportiva Locubia è andata in scena la terza edizione del Memorial Vincenzo Pastore. In campo – per quattro match da 20 minuti l’uno – giovanissimi atleti di quattro scuole calcio che si sono divertiti ed hanno fatto divertire moltissimo anche i rispettivi supporters. Alla fine delle gare, tutti i giovani sono stati premiati.

Le foto sono di Guglielmo Gambardella