Giornata mondiale contro l'Aids: Arcigay in campo, test gratuiti per HIV e sifilide

Domani alle ore 11, in Sala Giunta, è attesa la conferenza stampa organizzata dal comitato territoriale Arcigay Salerno “Marcella Di Folco” in vista del 1 dicembre - Giornata Mondiale contro l’AIDS. Durante l’incontro si parlerà di HIV e malattie sessualmente trasmesse, oltre di servizi per contrastare il virus. Interverranno a Palazzo Guerra: Paky Memoli, vicesindaca e assessora alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, Edoardo Palescandolo, delegato alla Salute del comitato territoriale di Arcigay Salerno, Antonella Grandinetti, dirigente ASL Salerno e SERD, Alfonso Masullo, responsabile UOC Malattie Infettive AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”.

Venerdì 1 dicembre, dalle ore 16 alle 20, test gratuiti e anonimi per HIV e sifilide su lungomare Trieste (adiacente Teatro Augusteo), organizzato in collaborazione con ASL Salerno e SERD.

Edoardo Palescandolo, delegato Salute Arcigay Salerno

“Continua la nostra campagna di test aperta a tutti, anonima e gratuita, anche grazie alla preziosa collaborazione dell’ASL Salerno che mette a disposizione il suo personale specializzato, per contrastare la diffusione dell’HIV e fare informazione sulle malattie sessualmente trasmesse. Il nostro obiettivo è quello di creare consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni, sull’uso dei dispositivi di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse”.

L'evento è patrocinato dal Comune di Salerno e dall'ASL Salerno.