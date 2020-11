"That's amore", al via la raccolta di beni primari a Salerno: l'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Siamo Donato Giudice, Enzo Penna e Rita Mazzotti, da oggi abbiamo organizzato una raccolta di beni primari a Salerno, con l'intento di aiutare le persone in difficoltà partiremo proprio dal nostro contributo, 500 pacchi di pasta.

L' evento si chiamerà THAT'S AMORE, e il 20 dicembre distribuiremo tutti i beni di prima necessità raccolti. Un modo per far si’ che la solidarietà e il senso di comunità riprendano il sopravvento, aiutando le persone bisognose laddove ci è possibile. Un piccolo gesto col cuore di tante persone è un aiuto enorme.

Per chi volesse collaborare alla distribuzione o partecipare donando qualsiasi bene di prima necessità, ci contattasse.

(Anche WhatsApp)

Donato Giudice 3882524313

Enzo Penna 3382775577

Rita Mazzotti 3924650700

Per permettere la distribuzione dei beni raccolti, avanzeremo al Comune una richiesta di concessione gratuita per un giorno di uno spazio su Piazza Caduti di Brescia a Pastena.