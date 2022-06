Curiosità, i The Kolors cenano al King's Cross Irish Pub di Salerno

Tanta curiosità, ieri, al King's Cross Irish Pub di via Roma: a degustare le specialità del locale, infatti, i The Kolors, reduci dall'esibizione ad Amalfi, in occasione della Regata Storica.

La curiosità

La nota band, dunque, ha apprezzato la cena salernitana, ieri sera. "Voglio complimentarmi con i The Kolors, perché oltre ad avere una fama internazionale, sono dei ragazzi con tanta umiltà: non hanno negato selfie a nessuno", ha raccontato il titolare Umberto Russo.