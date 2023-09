“L’Esorcista - Director’s Cut” spegne 50 candeline e arriva al The Space

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un film che ha segnato un’epoca, diventando un vero e proprio cult movie, oltre che il capolavoro mondiale del genere horror: è “L’Esorcista” di William Friedkin, che quest’anno festeggia 50 anni. Per l’occasione, continuando a festeggiare anche i cento anni di Warner Bros. e omaggiando il regista scomparso la scorsa estate, dal 25 al 27 settembre arriva nei The Space Cinema “L’Esorcista - Director’s Cut”.

Con le leggendarie interpretazioni di Max von Sydow e Linda Blair, “L’Esorcista - Director’s Cut” è uno dei titoli della speciale programmazione “Back On The Big Screen”, promossa dal circuito per consentire agli spettatori di rivedere al cinema grandi classici senza tempo e film d’animazione.

È possibile acquistare i propri biglietti per “L’Esorcista Director’s Cut - 50mo anniversario” sull’apposita sezione del sito ufficiale di The Space Cinema, al seguente link: https://www.thespacecinema.it/extra/l-esorcista-director-s-cut-50mo-anniversario.

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.