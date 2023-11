Opportunità di lavoro al The Space Cinema, anche a Salerno

Buone notizie per chi è in cerca di lavoro: il The Space Cinema - circuito che conta 35 multiplex moderni e all’avanguardia in tutta Italia - è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel suo organico. In particolare, su tutto il territorio nazionale, si selezionano giovani dinamici, pronti a lavorare come addetti multiplex in un ambiente stimolante e dinamico, part-time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi. Inoltre, per i The Space Cinema di Lamezia e Salerno si cercano Coordinatori di Dipartimento da inserire con contratto a tempo indeterminato, part-time e su turni. Il Coordinatore di Dipartimento è la figura che supporta il team manageriale nella gestione specifica di un settore operativo del cinema, nelle attività organizzative quotidiane e nell’esecuzione delle direttive aziendali, rappresentando un anello di congiunzione tra squadra manageriale e staff.

Per candidarsi, è possibile visitare la sezione dedicata del sito di The Space Cinema>>>Clicca qui