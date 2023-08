The Space Cinema: arriva il nuovo film con Johnny Depp, “Jeanne Du Barry - La Favorita del Re”

Conto alla rovescia per gli amanti del cinema: arriva mercoledì 30 agosto nei The Space, il nuovo film con Johnny Depp: “Jeanne Du Barry - La Favorita del Re”. Diretto dalla regista Maïwenn, che veste per l’occasione anche i panni della cortigiana amata da Luigi XV, è stato presentato al Festival di Cannes la scorsa primavera. “Jeanne Du Barry - La Favorita del Re” è uno dei film “Da Non Perdere” secondo The Space Cinema. Rientra, inoltre, tra quelli disponibili al prezzo vantaggioso di soli 3,50€ grazie all’iniziativa “Cinema Revolution”, a cui il circuito ha aderito da giugno e che interesserà la proiezione di tutti i film italiani ed europei in programmazione nei multisala The Space Cinema fino al 16 settembre.

Il film vede Jeanne, una giovane di umili origini, bella, intelligente e ambiziosa, compiere la sua ascesa sociale fino alla corte di Versailles, dove sedurrà il sovrano francese, diventandone la favorita e instaurando con lui una relazione che farà discutere. La parabola di questa donna anticonformista, la più invidiata e detestata del suo tempo, finirà però tra intrighi e scandali. Le prevendite sono aperte. È possibile assicurarsi i posti in sala per “Jeanne Du Barry - La Favorita del Re”, visitando la pagina dedicata al film sul sito di The Space Cinema al seguente link https://www.thespacecinema.it/iniziative/film-da-non-perdere-jeanne oppure sull’app ufficiale di The Space Cinema.