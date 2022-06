Curiosità, Thibaut Courtois sceglie Positano per chiedere la mano alla sua amata

Thibaut Courtois, protagonista della finale di Champions contro il Liverpool, ha scelto Positano per chiedere la mano della sua fidanzata, Mishel Gerzig. In vacanza in Costiera, il giocatore belga, durante un'escursione in barca, al tramonto, ha dichiarato alla bella Mishel il suo amore.

La curiosità

In poco tempo sono diventati virali, dunque, gli scatti pubblicati dai due innamorati sui rispettivi profili social. Pioggia di congratulazioni per i promessi sposi.