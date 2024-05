"Think Renewable - pensa rinnovabile": la seconda edizione del concorso

Si è svolta stamattina nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino di Salerno la premiazione della seconda edizione del Concorso "Think Renewable - pensa rinnovabile", il progetto didattico coordinato dal Consigliere Provinciale Delegato alla Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione Martino D’Onofrio, che ha coinvolto le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Salerno che hanno elaborato un progetto sull'energie rinnovabili. Quest'anno il focus era sull'acqua, bene prezioso e vitale per il nostro pianeta.

Il concorso

Hanno partecipato le 14 scuole finaliste che hanno presentato i loro lavori alla presenza della giuria composta dai due docenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Salerno Gennaro Cuccurullo e Giovanni De Feo, e dalla responsabile di scuola e formazione di Legambiente Campania Valentina Onesti. Ha condotto la giornata Marianna Amendola dello Staff organizzativo. "Sono estremamente orgoglioso del successo di questa seconda edizione del Concorso 'Think Renewable - pensa rinnovabile' - afferma D'Onofrio - che ha visto l'entusiasta partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia. Quest'anno, abbiamo deciso di concentrarci sul tema dell'acqua, una risorsa cruciale per il futuro del nostro pianeta. È fondamentale incoraggiare i nostri giovani a riflettere e a innovare nel campo delle energie rinnovabili. Le proposte presentate dalle scuole sono state di altissimo livello e dimostrano l'impegno e la creatività dei nostri studenti nel contribuire attivamente alla sostenibilità ambientale. Ringrazio tutti gli studenti, i docenti e i membri della giuria per il loro impegno e la loro passione. Spero che queste iniziative continuino a ispirare e a educare le future generazioni sull'importanza delle energie rinnovabili."