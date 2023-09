"Thinking with data": la competizione sull’analisi statistica di Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia

Lunedì 11 settembre, alle ore 19, presso la Chiesa di San Giorgio a Salerno, si terrà la premiazione delle squadre vincitrici di Thinking with data, l’evento organizzato nell'ambito della 14° Conferenza Internazionale del Gruppo Classification and Data Analysis (CLADAG) della Società Italiana di Statistica (SIS) che ha visto laureati e laureandi provenienti da tutta Italia competere sull’analisi statistica di dati di indagini censuarie e campionarie dell’ISTAT.

L’iniziativa, promossa da Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, ha creato un momento di dialogo tra mondo accademico e comunità locale favorendo il confronto su tematiche attuali e il conseguente sviluppo di Poster con un taglio di data journalism su Raccontare con i dati la società in cui viviamo. Percorsi di sviluppo sostenibile.

Il commento

"Thinking with Data – ha spiegato la professoressa Maria Prosperina Vitale del Comitato organizzatore ClaDAG 2023 – ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani in quanto risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Questo percorso di formazione e di crescita professionale si concluderà con la premiazione dei due lavori che maggiormente si sono distinti per originalità e contenuto interpretativo e per efficacia comunicativa. Un ringraziamento a Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, per aver aderito con entusiasmo a questa iniziativa".

L'evento

All’evento saranno presenti il Presidente Società Italiana di Statistica (SIS) Corrado Crocetta, il Presidente Gruppo ClaDAG-SIS Cinzia Viroli, il Responsabile Istat Ufficio Territoriale Area Sud Antonella Bianchino, il Vice Presidente di Banca Campania Centro Matteo D’Angelo e l’Addetto ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione Banca Campania Centro Vito Barba.

"Gli studi statistici e il data journalism – ha dichiarato Matteo D'Angelo, Vice Presidente di Banca Campania Centro – sono strumenti chiave per comprendere gli aspetti centrali della nostra società e per agire di conseguenza con soluzioni concrete attraverso la collaborazione tra le istituzioni finanziarie e l'ambiente accademico. Da sempre sosteniamo l'educazione, la ricerca e l'innovazione e Thinking with Data rappresenta una manifestazione di queste priorità".

"Ospitare a Salerno – ha proseguito Fausto Salvati, Direttore Generale di Banca Campania Centro – questo evento nazionale è motivo di orgoglio per l’intero territorio. Soprattutto, è una grande opportunità per riflettere su tematiche quali ambiente, benessere, istruzione, lavoro e cultura e contribuire a delineare un quadro aggiornato e obiettivo della nostra società".

L'evento di premiazione prevederà momenti di intrattenimento musicale con l'Orchestra Jazz Modern Sound del Liceo Alfano I di Salerno. A seguire, dalle ore 20, ci sarà un momento di accoglienza conviviale nel Tempio di Pomona con lo staff dell'Istituto scolastico Virtuoso di Salerno.