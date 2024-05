Curiosità, Il tiktoker più virale d'Italia Kung Slao all'Elite Pub di Salerno

Il tiktoker più virale d'Italia, Kung Slao, all'Elite Pub di Salerno. Tutti abbiamo visto o sentito una sua cover, ormai diventate virali ed ipnotiche su tiktok e sul web, parliamo di Claudio, nome d'arte Kung Slao, ieri si trovava all'Elite Pub di Donato Giudice. "Claudio - sottolinea Giudice - in primis un amico, un bravissimo ragazzo, era venuto a mangiare un nostro EliteBurger, ma nonostante non avessimo pubblicizzato la sua presenza al locale, sono arrivati amici e fans che oltre a qualche foto, hanno chiesto una sua performance. Oltre ad essere un personaggio simpaticissimo, Kung Slao è l'unico tiktoker che oggi è una meme vivente del web, sia video che audio, macinando milioni di visualizzazioni e like. Le sue cover sono state condivise dai profili ufficiali degli artisti stessi e della nostra Serie A, dazn, Juve, Milan, Roma, Napoli e Atletico Madrid all'estero, per non contare vari video meme. Claudio con il suo successo ci insegna una grande lezione di vita, che bisogna crederci sempre".