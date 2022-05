Presentazione “Tim burton e il catalogo delle meraviglie” al Teatro Nuovo di Salerno

Si svolgerà a Salerno la presentazione in anteprima del libro "Tim Burton e il catalogo delle Meraviglie" di Maria Cristina Folino



Il 14 maggio, alle ore 17.15 presso il Teatro Nuovo di Salerno, sarà presentata in anteprima l'opera "Tim Burton e il catalogo delle Meraviglie. Un saggio pop tra letteratura e cinema". Si tratta del nuovo libro della giornalista Maria Cristina Folino, in pubblicazione con Dialoghi Editore: un volume che spazio tra letteratura e cinema, sullo sfondo di una delle fiabe per bambini più amate, quella di Alice nel Paese delle Meraviglie.



In particolare, questo saggio “pop” intende analizzare diversi media e modalità di comunicazione, per evidenziare le valenze metaforiche assunte dal Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll all’interno della trasposizione cinematografica di Tim Burton. In questo modo conduce il lettore, mano nella mano, alla scoperta di un gioco di rimandi e innovazione tra l’opera letteraria originale e i film Disney.



La presentazione del testo, già in preorder, si svolgerà con letture di estratti dell’opera e una chiacchierata con l’autrice.



PROGRAMMA DELLA PRESENTAZIONE



Introduzione di Grazia De Gennaro

– Intervista con l’autrice

– Proiezione video

– Lettura di un estratto del libro a cura di Federica Garofalo

– Chiacchierata con l’autrice

– Lettura di un estratto del libro a cura di Federica Garofalo

– Conclusioni

Modera la giornalista Grazia De Gennaro.

Saranno garantite tutte le misure precauzionali anti-Covid. Ingresso consentito se muniti di mascherina.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell'autrice (www.mcfolino.it) e al link https://www.edizionidialoghi.it/negozio/Preordine-Tim-Burton-e-il-catalogo-delle-Meraviglie-p461969482