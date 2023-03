L'Italia in lungo e in largo, insieme alle sue due asinelle: Anton "passa" per Salerno

E' giunto a Salerno, Anton (noto come Tony), viaggiatore di Monaco di Baviera, ex manager in pensione che percorre in lungo e in largo il Paese in compagnia delle sue due asinelle. Originario di Schongau, Tony ha deciso di trascorrere i suoi giorni viaggiando: la sua è stata una scelta, non una necessità.

Il camminatore tedesco era stato fermato dal Covid, ma, adesso, ha ripreso il suo viaggio. Tanta curiosità.