Sensibilizzazione sull'autismo, l'iniziativa in occasione del derby granata Torino-Salernitana

Le Cooperative Sociali Giovamente e Saremo Alberi, Salernitana 1919 e Torino FC, in campo per la sensibilizzazione sull’autismo. In occasione del mese “Blu” dedicato alla consapevolezza sull'autismo, le due società sportive, con le loro squadre “speciali”, il Torino For Disable e la Salernitana For Special, presiedute da Claudio Girardi e Carlo Noviello, invitano a guardare alla disabilità con uno sguardo denso di fiducia ed amore che, in molti casi, diventano utili e preziosi strumenti di aiuto e di sostegno per chi convive giornalmente con questi disturbi.

L’iniziativa

Domenica 16 Aprile, in occasione della partita di “serie A” tra il Torino e la Salernitana, nell’intervallo verrà vissuto un momento di profondo significato, voluto da Ugo Parenti. Il Torino F.D. con una sua rappresentanza e il personale delle Cooperativa Giovamente si scambieranno gagliardetti e bandiere reciproche, come segno di comunione di intenti e con il significato unico e profondo: “Siamo tutti unici, tutti diversi, tutti uguali”.