La provincia di Salerno ospita il Torneo nazionale degli Ordini degli Architetti: la presentazione

Al via la tredicesima edizione del Torneo Nazionale di Calcio degli Ordini degli Architetti d'Italia che si svolgerà quest'anno nella splendida cornice di Salerno e provincia, con il coinvolgimento di diversi Comuni e Enti territoriali, dal 5 al 9 giugno. L'evento fortemente voluto dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno che annovera una squadra di calcio che da più di 20 anni lo rappresenta in varie competizioni provinciali, regionali e nazionali, oltre ad essere sempre disponibile e presente, in manifestazioni locali organizzate a scopi benefici. Al Torneo parteciperanno architetti iscritti ai diversi Ordini Nazionali, uniti dalla passione del calcio e dai valori dello sport.

L'iniziativa

La manifestazione sportiva ha visto nel succedersi delle edizioni un numero crescente di adesioni. L’edizione di quest’anno vede la presenza di 11 compagini, ciascuna in rappresentanza di un Ordine Provinciale o consorziato con altri Ordini appartenenti alla stessa Regione, le cui squadre sono composte da architetti regolarmente iscritti all'Ordine rappresentato. Parteciperanno: Avellino - Bergamo&Brescia – Campobasso - Catania - Catanzaro - Foggia - Messina – Napoli - Pescara - Reggio Calabria &Vibo Valentia - Salerno. Le partite del torneo si disputeranno sui campi sportivi comunali di Capaccio Paese, di Roccadaspide, di Battipaglia e di Pontecagnano secondo un calendario a gironi che sarà sorteggiato all’apertura della manifestazione. L'edizione 2024 non vedrà solo sport ma sarà anche l'occasione di un confronto fra professionisti; infatti, i diversi architetti d'Italia partecipanti avranno la possibilità di far emergere punti di forza ed emergenze paesaggistiche architettoniche ed ambientali che caratterizzano le diverse zone d'Italia, ponendo particolare attenzione alla cultura e territorio durante un incontro dibattito sul tema "Progettare il possibile: il Masterplan Litorale Salerno Sud".

Anche attraverso un campo di calcio, l’architettura ha un ruolo di assoluta rilevanza. La XIII° TNAC SALERNO anno 2024 farà tappa nella Città di Capaccio Paestum, che vanta un patrimonio culturale ed ambientale unico, con le imponenti montagne e le verdi colline del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, alle spalle, e le spiagge incantevoli di fronte. Una combinazione di opportunità per gli amanti dello sport che oltre a partecipare alla gara, avranno la possibilità di fare escursioni nei borghi rurali dei dintorni alla scoperta di peculiarità, tradizioni identitarie e elementi naturali unici che rendono il Cilento un luogo affascinante da esplorare