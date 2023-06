SuSportiamo lo Sport: torneo di calcetto multiculturale a Salerno

Si terrà domani, 15 giugno, il torneo di calcetto interculturale organizzato dalla cooperativa sociale Galahad e dalla Rari Nantes Salerno, in collaborazione con l'Oratorio Via, Verità e Vita della parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano, nell'ambito del progetto SuSportiamo l'inclusione, progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport. Oggi, 14 giugno, è previsto l'allenamento finale del nostro torneo in programma domani alle 19.30 presso il campetto della parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano, a Salerno.

I dettagli

Il torneo di calcetto interculturale vedrà sfidarsi tre squadre composte da giocatori italiani e stranieri, provenienti per lo più dal Mali, dal Ghana, dal Senegal e dalla Nigeria e italiani, nel segno dell'intercultura e dell'integrazione. "Lo sport è una lingua universale e può abbattere le barriere: ogni passo che compiamo in questa direzione è fondamentale per creare un futuro migliore per tutti: sarà un momento di condivisione, rispetto reciproco e divertimento", spiegano dala Rari Nantes Salerno. L'ingresso è gratuito.

Il progetto

SuSportiamo lo sport è un progetto realizzato con il contribuito del Dipartimento per lo Sport- Sport Governo - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partenariato con AiBi Amici dei Bambini e Galahad Salerno, con la collaborazione di I.C. San Tommaso d'Aquino Salerno e l'Istituto comprensivo Calcedonia.