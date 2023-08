Dragonea, inaugurato il VII Torneo di calcio giovanile in memoria di Michele Apuzzo

E' stato inaugurato ieri sera, presso il campetto parrocchiale di Dragonea, il VII Torneo di calcio giovanile in memoria del giovanissimo Michele Apuzzo, scomparso in tenera età per un male incurabile. Un evento da sempre molto sentito dalla frazione di Vietri sul Mare, con tanti bambini e le rispettive famiglie al seguito ad incitarli e sostenerli durante le partite. Tre giorni di gare che si concluderanno con la finale di giovedì prossimo.

L'iniziativa

Il Comitato Civico Dragonea sui social scrive: "Un ringraziamento particolare va agli organizzatori dell’evento: Antonio Venosi ed Andrea Manzo, e al nostro Parroco Don Ciro guida spirituale attenta e sempre disponibile dei nostri giovanissimi ragazzi. Dragonea non dimentica mai i suoi figli. Michele, un Angelo al fianco di Gesù che ci guarda e protegge sempre".