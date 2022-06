"Educare insieme": grande partecipazione e divertimento al torneo di calcio organizzato dall'Onmic

Grande entusiasmo, ieri pomeriggio, nel quartiere Torrione a Salerno, dove si è dato il via al “Torneo di calcio a 5 della Solidarietà” presso l'oratorio della parrocchia "Santa Maria ad Martyres". A dare il calcio di inizio è stato padre Francesco Carmelita tra gli applausi dei presenti.

I partecipanti

All’iniziativa, voluta dall’Onmic e patrocinata dal Comune di Salerno e dal Centro Sportivo Italiano, con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, hanno partecipato il sindaco Vincenzo Napoli, i consiglieri comunali Tea Siano e Giuseppe D’Andrea, il consigliere regionale Franco Picarone, il presidente nazionale dell’Onmic Vincenzo Siano e tantissime famiglie con bambini e non solo.Sono partner progettuali: Centro Studi per il Mezzogiorno, Istituto Istruzione Superiore I.I.S Galileo di Salerno, Istitito Comprensivo San Cipriano Picentino, Parrocchia San Giorgio e Nicola di Postiglione, Caritas Diocesana di Teggiano Policastro, Parrocchia Santa Maria Ad Martyres. Oggi (mercoledì 29 giugno) la giornata conclusiva con le premiazioni.