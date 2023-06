SuSportiano lo sport: il torneo di calcetto interculturale a Pastorano, l'iniziativa

Si terrà oggi 15 giugno, il torneo di calcetto interculturale nel contesto del progetto “SuSportiamo l’Inclusione”. Il torneo avrà luogo presso il campetto della parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano, a Salerno, a partire dalle 19:30. Tre squadre, composte da giocatori stranieri provenienti principalmente dal Mali, dal Ghana, dal Senegal e dalla Nigeria, insieme a giocatori italiani, si sfideranno in un ambiente di intercultura e integrazione. Il torneo è un’attività integrante del progetto SuSPORTiamo l’inclusione, realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport, di cui la ASD Rari Nantes Nuoto Salerno è associazione capofila, è organizzato dalla cooperativa sociale Galahad, partner di progetto, attiva nei laboratori ludico-educativi del Centro per la Legalità a Matierno, nonché in attività solidali e di supporto volontario socio-sanitario, legale e di orientamento al lavoro, rivolte a cittadini stranieri e italiani in difficoltà.

Il presidente della ASD Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi

“Lo sport rappresenta una lingua universale in grado di abbattere le barriere e promuovere valori come la condivisione, il rispetto reciproco e l’inclusione. Ogni passo compiuto in questa direzione è fondamentale per creare un futuro migliore per tutti e la Rari è sempre in prima fila quando si tratta di promuovere attività per le fasce più vulnerabili".

L'ingresso è gratuito.