Torneo di pesca da riva a Salerno: un successo la seconda prova

In una splendida domenica, fresca, soleggiata e gradevole ha preso il via la seconda prova del torneo acsi dedicato alla pesca da riva. In tanti si sono prodigati alla ricerca della vittoria della manche ed alla ricerca dei punti buoni per la vittoria finale non senza difficoltà. La pesca è stata caratterizzata da una assenza di prede ''big'' con tanta minutaglia e pesci di piccolo calibro, dalle solite bavose, marvizzi e qualche pesce ''serra' o pesce limone che imperversava su tutto il campo di gara.

La curiosità

Sorpresa dal box 28 per il buon Pasquale Marra il quale con una tecnica eccelsa andava ad ottimizzare la sua battuta con un mix di prede variegato che gli fruttava il 3° posto assoluto di giornata mentre al box 13 in gara, il furbo e scaltro Alessandro Pulejo intuita l'insidia dei ''serra'' modificava il suo assetto di gara e si dedicava alla loro cattura producendo un ottimo secondo posto finale , mentre al box 17 l'esperto Corrado Vuolo andava a specializzarsi e dedicarsi nella cattura della minutaglia da buca andando a vincere la manche con un carniere di tutto rispetto e ben al di sopra dei suoi avversari .Battiti di emozione durante la gara per la cattura ''fuori gara'' di due esemplari di orate di grandi dimensioni. Appuntamento alla terza ed ultima prova il 7 luglio 2024 stesso posto stessa ora per una festa finale sfavillante e l'assegnazione dei premi di giornata e dei premi assoluti del torneo.