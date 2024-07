Si perdono le tracce di Teddy: ore d'ansia a Torrione Alto, poi il lieto fine

Un piccolo cagnolino di nome Teddy si è smarrito, nella serata di ieri, nel quartiere di Torrione Alto a Salerno. E, precisamente, nella Zona Moscani.

L'appello

A lanciare un appello alla mobilitazione sui social per ritrovarlo è stato Pippo Pelo. E così in tanti hanno iniziato a condividerlo e a cercarlo nella varie strade del rione e non solo. Poi, intorno alle 3 di notte, dopo ore di apprensione, la buona notizia: Teddy è tornato a casa e sta bene.