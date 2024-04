Tortorella, inaugura l'Accademia dei giovani tra laboratori, svago e studio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Parte da Tortorella, piccolo borgo a sud del Cilento, l'iniziativa per i giovani, convinto che sia possibile creare anche nei paesini, spesso periferici e spopolati, le condizioni per offrire ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per il loro presente e futuro. È questa la filosofia di fondo che fa nascere l’Accademia dei Giovani, un centro polifunzionale dedicato al benessere e alla crescita dei giovani della zona, promosso dal Comune di Tortorella con il Piano Sociale di Zona S/9, diretto dalla coordinatrice Gianfranca Di Luca. Uno spazio pensato per i ragazzi, dai 5 ai 17 anni, per fornire un supporto completo e stimolante per lo sviluppo e la formazione. Il Centro polifunzionale, sarà inaugurato lunedì 8 aprile alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale di Tortorella. L'amministrazione comunale di Tortorella, guidata dal sindaco Nicola Tancredi, invita genitori e ragazzi a partecipare alla presentazione del progetto.

Le attività offerte coprono una vasta gamma di interessi e possibilità di apprendimento. Dall'aiuto compiti al potenziamento scolastico, dai laboratori musicali all'educazione ambientale, dall'esplorazione artistica alla scoperta delle scienze, fino alle attività sportive e di psicomotricità. Inoltre, l'Accademia prevede anche l'organizzazione di uscite didattiche e l'accesso alla ludoteca per i più piccoli, offrendo loro l'opportunità di giocare e sperimentare in un ambiente sicuro e stimolante. L'istruttoria per l'ammissione al servizio sarà curata con professionalità dal Servizio Sociale dell'Ambito S/9. Per maggiori informazioni e per candidarsi, è possibile contattare il Comune di Tortorella al numero 0973374366 o visitare il sito web all'indirizzo www.comune.tortorella.sa.it.