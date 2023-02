Il Touring Club Italiano nomina i nuovi coordinatori a Salerno: ecco i nomi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

l Club di Territorio e Aperti per Voi di Salerno, in riunione congiunta, hanno approvato all’unanimità la proposta di Giovanni Pandolfo, consigliere del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania, di nominare il console Secondo Squizzato, coordinatore del Club di Territorio, e la vice console Rosamaria Petrocelli, coordinatrice dei Volontari del Touring di Salerno.In continuità con l’operato del compianto console Enrico Andria tutti i presenti hanno inoltre assicurato la propria collaborazione al console Squizzato e alla vice console Petrocelli.

Giovanni Pandolfo – a nome di tutti i colleghi del Touring – ha augurato a Rosamaria Petrocelli ed a Secondo Squizzato buon lavoro nel portare avanti e, possibilmente, incrementare i già notevoli risultati conseguiti dal CdT e ApV di Salerno in questi anni sotto la guida del console Andria.

Questo il programma delle prossime iniziative di visita del Club di Territorio di Salerno:

domenica 16 aprile 2023 – Vallo della Lucania – Secondo Squizzato;

sabato 29 aprile 2023 – Montesano sulla Marcellana e Padula – Giuseppe Ferrigno;

domenica 14 maggio 2023 – Roscigno – Rosi Di Stasi e Donato Stabile;

domenica 28 maggio 2023 – Perito e Orria – Mario Pizzolorusso;

sabato 10 giugno 2023 – Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni – Rosa Giannattasio;

sabato 1° luglio 2023 – Castel Civita e Corleto Monforte – Rosi Di Stasi e Donato Stabile;

sabato 15 luglio 2023 – Castiglione dei Genovesi, San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali – Claudio Mancino.

Nell’incontro è stato ricordato il console Enrico Andria che, tra gli altri meriti, ha quello di essere stato il promotore della riscoperta e della valorizzazione della chiesa di Santa Maria de Lama e dei suoi affreschi, sito di grande importanza storica e artistica nel centro antico di Salerno, monumento di fondazione longobarda, ornato da due cicli di affreschi – del X – XI sec. e del XIII – XIV secolo – dove, dal 2015, l’accoglienza ai visitatori è curata dai Volontari del Touring di Salerno nell’ambito del Progetto “Aperti per Voi”. È unanimemente riconosciuto l’impegno dei Volontari del Touring e del Club di Territorio di Salerno che ha consentito anche il recupero del quartiere nel quale il sito è inserito attraverso le numerose iniziative che in questi anni si sono svolte a Santa Maria de Lama: convegni, concerti, presentazioni di libri, visite guidate di gruppi e di scolaresche. Il Progetto Aperti per Voi favorisce l’apertura di luoghi di cultura altrimenti inaccessibili attraverso la collaborazione dei Volontari del Touring Club Italiano.

