Salerno in fermento per Marco Mengoni: in migliaia verso l'Arechi, presente la Protezione Civile

C’è grande fermento a Salerno per il concerto di Marco Mengoni. In tantissimi, già dal pomeriggio, si sono recati a piedi dalla zona orientale del capoluogo, in auto o con il bus anche dalla provincia o da altre regioni verso lo stadio Arechi per assistere allo spettacolo musicale del vincitore di Sanremo 2023. Attive anche la metropolitana e le navette.

Il traffico

Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare nelle strade adiacenti allo stadio cittadino. Code di veicoli con a bordo migliaia di fans tra via San Leonardo, via Fangarieli e via Generale Clark. I cancelli si sono aperti alle 16.30, il concerto inizierà intorno alle ore 21.

I controlli

In azione, i volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile guidati dal comandante Mario Sposito, che hanno fornito informazioni agli spettatori e lavorato in sinergia con le forze dell’ordine per garantire accoglienza e sicurezza.