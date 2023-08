Corsa in montagna: a Sala Consilina tutto pronto per il 6° Trail “Madonna di Sito Alto"

Grande attesa a Sala Consilina per la sesta edizione del Trail Madonna di Sito Alto, in programma domenica 17 settembre sulle alture che dominano il centro del Vallo di Diano. La gara, tra agonismo e natura, si dipanerà sui sentieri dei Monti della Maddalena e porterà gli specialisti della corsa in montagna a confrontarsi con due percorsi di gara (da 8 chilometri, con un dislivello di 800 metri, e da 24 km, per un totale di 1500 m di dislivello) a un tempo suggestivi e insidiosi.

L'evento

L’evento organizzato da GGTrail è stato presentato lunedì pomeriggio in un incontro con la stampa nella sala conferenze del polo Cappuccini, cui hanno partecipato due testimonial d’eccezione: l’ex campione italiano Promesse della specialità, il calabrese Marco Barbuscio, e l’ultramaratoneta salese Giuseppe De Rosa, uno dei sei atleti ad aver completato il Roadsign Continental Challenge, la rassegna di cui fanno parte le cinque ultramaratone in autosufficienza più importanti al mondo.

Al tavolo dei relatori anche l’ideatore del trail, Michele Garone, e il sindaco del comune più popoloso del Vallo di Diano, Francesco Cavallone, che ha sottolineato l’importanza della corsa in un anno speciale per il patrimonio sentieristico di Sala Consilina, con l’inaugurazione del percorso CAI in memoria di Giorgio Garone, per 75 anni custode della cappella della Madonna di Sito Alto e impareggiabile conoscitore delle tradizioni religiose della città.

Il commento

Garone, dopo aver illustrato il percorso, ha voluto sottolineare l’importanza della sicurezza su un percorso così esigente: "Molti sostengono che la nostra manifestazione sia una delle più belle del Sud Italia, anche dal punto di vista organizzativo: schiereremo più di 30 volontari sul percorso, oltre che due équipe medico-sanitarie e cinque quad per l’assistenza agli atleti".

Garone ha infine annunciato la presenza in gara del lombardo Lorenzo Beltrami, fresco vincitore del campionato europeo di skyrunning a Gusinje, in Montenegro.