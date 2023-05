Trova in soffitta un Titolo di Stato da 100 lire e scopre che vale 22mila euro

Ritrova un vecchio titolo di stato del 1938 e scopre che ha un valore di 22mila euro. È quanto successo ad una 67enne di Tramonti, che si è rivolta all'Associazione Giustitalia dopo aver trovato in soffitta un Titolo di Stato di lire 100 del 1938 appartenuto alla madre di 94 anni di cui la stessa non ricordava l'esistenza.

Le verifiche

Dopo le verifiche, il consulente dell'associazione ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione dalla data di emissione a quella del ritrovamento, di una cifra pari a 22350 euro. La donna ha conferito mandato all'Associazione Giustitalia di agire al fine del recupero della somma presso le Poste italiane ed il Ministero delle Finanze obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana. I due enti, infatti, rispondono in solido non solo dei Titoli di Stato emessi durante la vigenza della Repubblica Italiana, ma anche durante la vigenza del Regno d'Italia. In Italia, dati alla mano, ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito "Antichi" (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili).